Набиуллина игнорирует мнение общества – Делягин о политике Центробанка РФ

Москва, , 12:31 — REGNUM Введение в РФ предельного размера долговой нагрузки заёмщика — это правильная мера, которую должны были ввести уже давно, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 21 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующее обещание, озвученное председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.

«Это абсолютно правильная вещь, и её должны были ввести раньше, — сказал Делягин. — Этим, кстати говоря, должен заниматься каждый отдельный банк. Именно для этого придуманы бесконечные кредитные бюро и всё остальное. Но здесь тот случай, когда рынок сам по себе не справляется. Это видно. Слава богу, что у государства, пусть и в лице Набиуллиной, хватило разума и ответственности выполнить свою главную функцию и взять на себя выполнение обязанностей, с которыми рынок не справляется».

Делягин отметил, что в рамках рыночных реформ предполагалось, что банки будут сами определять, какой заёмщик надёжный, а какой — нет.

«Но потом выяснилось, что кредитная кабала людей, когда люди работают на кредит, очень удобна для банков, МФО и коллекторов, — уточнил экономист. — При этом ситуация нетерпимая — их трясут как липку, и то, что они зарабатывают, уходит на оплату процентов, — для кредитора очень комфортная. Этот заёмщик никуда не денется и будет платить всю оставшуюся жизнь. И не нужно искать нового заёмщика. Это принципиальное расхождение между интересами заёмщика и кредитора, которое без вмешательства государства не отрегулировать. Ситуация усугубляется позицией государства, которое погружает людей в принудительную бедность и искусственно в ней удерживает».

Кроме того, Делягин признался, что не уверен в том, что Набиуллина пошла бы на этот шаг, если бы не вся та критика, которая звучала в адрес Банка России на протяжении последних лет.

«Набиуллина, как и в целом нынешнее государство, демонстративно игнорирует мнение общества по всем значимым вопросам, — констатировал Делягин. — Мне, конечно, хочется надеяться, что люди в Центробанке настолько меняемы, что прислушались к голосу народа, но если бы это было так, то они прислушались бы и в отношении других вопросов. А пока мы наблюдаем жёсткий тотальный игнор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, Центробанк России разработал комплекс мер, направленных на регулирование предельного размера долговой загрузки заёмщика. Об этом она заявила 21 января на парламентских слушаниях в Госдуме «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов».

«В близкой перспективе планируется введение предельного размера долговой нагрузки заёмщика», — заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что Центробанк России разработал целый комплекс мер, которые, с одной стороны, призваны не мешать здоровому росту кредитования граждан, а с другой стороны — не создавать риска долговой кабалы для граждан и в целом рисков роста просроченной задолженности.

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