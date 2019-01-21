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Для рубля наступило временное затишье

Экономика

Американские торговые площадки будут закрыты на выходной

Москва, 21 января 2019, 12:18 — REGNUM  Сегодня, 21 января, для российской валюты, вероятно, станет очень спокойным днем. Прежде всего, это связанно со сниженной торговой активностью на международном валютном рынке и балансом факторов оказывающих влияние на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Американские торговые площадки будут закрыты на выходной, так как в США сегодня будут отмечать День Мартина Лютера Кинга. А без американских объемов, «разогнать» курсовую волатильность валют, даже до среднедневных значений, вряд ли возможно», — пояснил эксперт.

Кроме того факторы, которые оказывают наибольшее воздействие на рубль, на текущий момент либо достигли баланса, либо очень близки к нему. Негативный эффект от покупки валюты Банком России в соответствии с бюджетным правилом, нивелируется налоговыми выплатами российских экспортеров, а также относительно благоприятным внешним фоном для рубля.

«Поэтому вполне логично предположить, что 21 января в течение курс российской валюты будет находиться в узких торговых диапазонах, к доллару США 65,90−66,60 и к евро 74,90−75,60», — считает Быков.

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