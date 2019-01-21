Энергетики заменили камеру рабочего колеса на Новосибирской ГЭС

Новосибирск, , 12:17 — REGNUM Энергетики произвели замену камеры рабочего колеса и бетонирование заоблицовочной части в рамках перевооружения гидроагрегата №2 Новосибирской ГЭС. Об этом 21 января сообщает пресс-служба «РусГидро».

Как пояснил заместитель главного инженера по технической части Александр Горевой, выполненные на текущем этапе работы обеспечат дальнейший процесс сборки и надежность эксплуатации гидротурбины после ввода её в работу.

Техническое перевооружение гидроагрегата №2 началось в августе 2018 года. До этого он проработал более 60 лет. Отмечается, что это последний гидроагрегат электростанции, на котором будет заменена устаревшая вертикальная поворотно-лопастная турбина. Предполагается, что в результате модернизации установленная мощность Новосибирской ГЭС увеличится до 490 МВт.

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