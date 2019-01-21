Понедельник, 21 Января 2019 года
12:18:47 МСК

За 11 месяцев 2018 года в Казахстане добыли более 50 млрд куб. метров газа

Экономика

Объем добычи газа в денежном выражении вырос на 5%

Астана, 21 января 2019, 12:18 — REGNUM  По итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане было добыто 50,6 млрд куб. метров, что почти на 5% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 21 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

По данным ведомства, объем добычи газа в денежном выражении вырос на 5%, до 183,5 млрд тенге ($484 млн). Более 42% природного газа за отчетный период было добыто в Атырауской области, 36% — в Западно-Казахстанской области и 12,4% — в Актюбинской области.

По итогам десяти месяцев 2018 года экспорт природного газа достиг 22 млрд куб. метров, что на 14,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт вырос на 38,2%, до $1,7 млрд.

Напомним, 26 декабря 2018 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что прогнозируемый объем добычи газа на 2018 год составляет 54,8 млрд кубометров, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: За девять месяцев объем экспорта Казахстана вырос на 28%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить