За 11 месяцев 2018 года в Казахстане добыли более 50 млрд куб. метров газа

Астана, , 12:18 — REGNUM По итогам 11 месяцев 2018 года в Казахстане было добыто 50,6 млрд куб. метров, что почти на 5% больше, чем в январе-ноябре 2017 года. Об этом 21 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

По данным ведомства, объем добычи газа в денежном выражении вырос на 5%, до 183,5 млрд тенге ($484 млн). Более 42% природного газа за отчетный период было добыто в Атырауской области, 36% — в Западно-Казахстанской области и 12,4% — в Актюбинской области.

По итогам десяти месяцев 2018 года экспорт природного газа достиг 22 млрд куб. метров, что на 14,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт вырос на 38,2%, до $1,7 млрд.

Напомним, 26 декабря 2018 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что прогнозируемый объем добычи газа на 2018 год составляет 54,8 млрд кубометров, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

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