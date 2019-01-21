Вьетнамской алюминиевой промышленности угрожает импорт из Китая

Ханой, , 12:17 — REGNUM За последние три года Вьетнам стал импортировать в три раза больше алюминия из Китая. Издание VNExpress сообщает, что вьетнамские производители алюминия видят в этом серьезную угрозу существованию отрасли. Так, владелец алюминиевой компании в Ханое Нгуен Хонг Линь сообщил в интервью изданию, что, несмотря на достаточный капитал, его компания не может начать расширяться. Виной тому — дешевый импорт алюминия из Китая.

Ву Ван Фу, президент компании Fran Alumi сообщил, что делает китайский алюминий дешевле вьетнамского. Это то, что к вьетнамской продукции применяются более строгие стандарты качества, чем к конкурирующей китайской продукции. Кроме того, возросший процент возврата налога на добавленную стоимость (13%) лишает вьетнамские компании возможностей ценовой конкуренции с Китаем.

В настоящее время вьетнамская алюминиевая промышленность снижает выпуск продукции, причем некоторые фирмы загружены лишь на 30−40%.

Тем временем, Генеральное управление статистики Вьетнама заявило, что властям необходимо вмешаться в ситуацию. С предложением ограничить импорт алюминия из Китая также выступила Ассоциация алюминиевой промышленности Вьетнама.