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Вьетнамской алюминиевой промышленности угрожает импорт из Китая

Экономика

Вьетнамским предприятиям тяжело конкурировать с дешевым китайским сырьем

Ханой, 21 января 2019, 12:17 — REGNUM  За последние три года Вьетнам стал импортировать в три раза больше алюминия из Китая. Издание VNExpress сообщает, что вьетнамские производители алюминия видят в этом серьезную угрозу существованию отрасли. Так, владелец алюминиевой компании в Ханое Нгуен Хонг Линь сообщил в интервью изданию, что, несмотря на достаточный капитал, его компания не может начать расширяться. Виной тому — дешевый импорт алюминия из Китая.

Ву Ван Фу, президент компании Fran Alumi сообщил, что делает китайский алюминий дешевле вьетнамского. Это то, что к вьетнамской продукции применяются более строгие стандарты качества, чем к конкурирующей китайской продукции. Кроме того, возросший процент возврата налога на добавленную стоимость (13%) лишает вьетнамские компании возможностей ценовой конкуренции с Китаем.

В настоящее время вьетнамская алюминиевая промышленность снижает выпуск продукции, причем некоторые фирмы загружены лишь на 30−40%.

Тем временем, Генеральное управление статистики Вьетнама заявило, что властям необходимо вмешаться в ситуацию. С предложением ограничить импорт алюминия из Китая также выступила Ассоциация алюминиевой промышленности Вьетнама.

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Зарубежная хроника
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