Вьетнам находится среди мировых лидеров по приросту долларовых миллионеров

Ханой, , 14:57 — REGNUM Исследовательское агентство Wealth-X составило рейтинг стран, где быстрее всего увеличивается число людей, чье состояние оценивается суммами от $1 млн до $30 млн, сообщает издание VNExpress. В 2018 г. Вьетнам занял в этом рейтинге четвертое место с темпами прироста долларовых миллионеров в 10,1%.

Возглавляют десятку стран с наивысшими темпами прироста миллионеров Нигерия (16,3%), Египет (12,5%) и Бангладеш (11,4%). Также в топ-10 вошли Польша, Китай, Кения, Индия, Филиппины и Украина. Эксперты исследовательского агентства дают прогноз, что подобные темпы прироста для Вьетнама сохранятся до 2023 г.

Кроме того, агентство составило рейтинг сверхбогатых людей, чье состояние превышает $30 млн. С 2012 по 2017 г. их количество во Вьетнаме увеличилось на 12,7%. Таким образом, по темпу роста числа сверхбогатых людей Вьетнам занял третье место.