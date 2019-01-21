Украине поздно вести газовые переговоры с РФ по газу — эксперт

Киев, , 12:11 — REGNUM Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский прогнозирует, что сегодняшние трехсторонние газовые переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом закончатся безрезультативно. Соответствующее заявление Землянский сделал 21 января в эфире одного из украинских телеканалов.

«К сожалению, закончатся они ничем, результата не будет. Об этом на прошлой неделе говорил Коболев на своем брифинге. Как минимум до конца президентской избирательной кампании он не ожидает какого-либо результата… Это будут консультации. Стороны могут высказать свои позиции, обсудить, но результата не будет», — считает Землянский.

При этом он допускает, что сторону могут согласовать «технические моменты» нового транзитного соглашения.

«Во-первых, есть достаточно жесткая позиция со стороны «Газпрома» относительно решения Стокгольма о внесудебном урегулировании путем переговоров. Во-вторых, стороны выжидают в какую сторону качнется чаша весов нашей политической жизни. Все помнят, чем закончилось для госпожи Тимошенко подписание газовых контрактов 2009 года. Сейчас её обвиняют во всех смертных грехах, в связи с подписанием этого контракта… Стороны могут обсудить технические моменты, потому что их много», — добавил Землянский.

По его словам, Украине нужно было начинать газовые переговоры с Россией еще в 2012 году.

«Сейчас их вести поздно, потому что «Северный поток-2» строится, в следующем году «Турецкий поток» сократит транзит на 15 млрд. «Северный поток-2» еще не наберет полную силу. Соответственно, в 2020 году Украина будет транзитировать около 60 млрд… Украина как элемент евразийской газовой системы будет присутствовать, потому что есть подземные хранилища газа, проверенные экономически целесообразные маршруты. Балансировать систему через территорию Украины будет гораздо удобнее и выгоднее чем через «Северные потоки», — пояснил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 январяв Брюсселе состоится второй раунд переговоров относительно будущего транзита газа из России через Украину в Европейский Союз. От Украины во встрече примут участие министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев. ЕС будет представлять вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шевкович. Россию — министр энергетики Александр Новак и заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев.