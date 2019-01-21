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Центробанк намерен ужесточить регулирование в эквайринге

Экономика

Регулятор видит проблемы с монополизацией, связанные не только с рынком платежей, но и эквайрингом

Центробанк намерен ужесточить регулирование в эквайринге
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эльвира Набиуллина

Москва, 21 января 2019, 14:21 — REGNUM  Центральный банк РФ может ужесточить регулирование в сфере эквайринга, об этом 21 января заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на парламентских слушаниях в Госдуме.

По ее словам, регулятор видит проблемы с монополизацией, связанные не только с рынком платежей, но и эквайрингом.

«Будем говорить о решении этих проблем, даже если это будет требовать от нас более жесткого регулирования», — заявила Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесен пакет законопроектов, которые направлены на введение новых правил для операторов иностранных платежных систем и электронных кошельков.

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