Токио возобновило закупку нефти у Ирана

Токио, , 12:09 — REGNUM Япония возобновила ранее прекращённый из-за санкций со стороны Соединённых Штатов импорт нефти из Ирана. Об этом сообщил глава центробанка Ирана Абдолнасер Хеммати.

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«Вслед за Китаем, Южной Кореей, Индией и Турцией Япония возобновила импорт иранской нефти», — приводит агентство IRNA слова Хеммати.

Глава ценьтробанка добавил, что доходы за счёт торговли нефтью экономика страны будет получать постоянно. По его словам, Иран обладает достаточными валютными резервами для обеспечения базовых потребностей людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения о ядерной программе с Ираном. Тогда же американский лидер заявил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

5 ноября 2018 года вступил в силу так называемый «нефтяной» пакет санкций в отношении Ирана со стороны США. При этом Соединённые Штаты сделали исключения для восьми стран. В их числе оказалась и Япония. Также на временные уступки Вашингтон пошёл и в отношении Китая, Индии, Италии, Греции, Южной Кореи, Тайваня и Турции.

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