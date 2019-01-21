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Минстрой РФ обязал устанавливать в жилых домах газовую сигнализацию

Экономика

Новые правила начнут действовать с 6 июня 2019 года

Москва, 21 января 2019, 12:07 — REGNUM  В России утверждены новые правила проектирования систем газопотребления жилых домов «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». В новостройках появится система контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа, сообщили в Минстрое РФ.

Аварийная сигнализация должна оставаться включенной, пока содержание горючих газов превышает установленное пороговое значение. Система регулировки сигнализатора должна быть опломбированы.

Также в домах с газовым оборудованием должны устанавливаться легкосбрасываемые конструкции. В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций для погашения давления взрыва необходимо использовать окна.

Следить за интенсивностью запаха газа будут поставщики. В Минстрое РФ пояснили, что в настоящее время объем газе, поставляемый в квартиры, практически не контролируется.

Новые правила проектирования систем газопотребления жилых домов вступят в силу в России 6 июня 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа и последующего обрушения подъезда в многоэтажном доме погибли 39 человек. Спустя две недели газ взорвался в одном из жилых домов в городе Шахты Ростовской области. Погибли два человека.

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Взрывы бытового газа
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