Завод Оренбуржья никак не выйдет из кризиса: простой продлён до 18 февраля

Оренбург, , 12:02 — REGNUM В Орске Оренбургской области работники концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ"вынуждены писать заявление на продление срока вынужденного отпуска до 18 февраля. Общего приказа о продлении периода простоя по вине работодателя нет, но люди вправе указать в своём заявлении в качестве причины формулировку не «по собственному желанию», а «по вине работодателя», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профсоюзной организации.

Из-за недостатка финансовых средств орский машиностроительный концерн не может запустить полноценное производство. На предприятии числится 3180 работников, из которых как минимум половина находится в вынужденном простое.

В профсоюзной организации отметили, что люди пребывают в состоянии тревоги. С их точки зрения, первостепенной задачей сейчас является сохранение завода.

Напомним, что с 12 сентября по 3 декабря 2018 года на предприятии объявляли простой по вине работодателя. В конце ноября в помещения завода начался запуск тепла. Однако в полную силу завод так и не начал работать. Части работников предложили написать заявление о вынужденном отпуске. Люди надеялись, что концерн начнёт полномасштабное производство в январе 2019 года. Однако этого не случилось. Январь ознаменовался сообщением о введении внешнего наблюдения на «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Суд признал обоснованным требования заявителя (московской компании ООО «Интерфин ТЭК») о признании концерна банкротом. Финансовые требования составили более 125 млн рублей.

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