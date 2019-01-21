Объём контейнерных перевозок в России в 2018 году увеличился на 14,4%

Москва, , 12:01 — REGNUM Объём железнодорожных контейнерных перевозок на российском рынке в 2018 году, по предварительным данным, составил 4441 тыс. ДФЭ (эквивалент двадцатифутового контейнера), что на 14,4% превышает показатель предыдущего года. Об этом 21 января сообщает пресс-служба компании «ТрансКонтейнер».

Отмечается, что рост в основном связан с увеличением объёма международных перевозок: в минувшего году в направлении импорта и транзита он составил 22,0% и 35,1% год-к-году соответственно.

На перевозки с использованием активов компании «ТрансКонтейнер» в отчётном году пришлось 1886 тыс. ДФЭ, что свидетельствует о росте показателя на 6,1%. При этом рост показателя связан в основном с ростом международных перевозок на 14,3% год-к-году.

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