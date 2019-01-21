Министр торговли Индии: ВВП Индии достигнет $5 трлн через 7 лет

Нью-Дели, , 16:24 — REGNUM Министр торговли и гражданской авиации Индии Суреш Прабху в ходе своего выступления на международном инвестиционном саммите в Гуджарате (Гандинагар) завил, что в предстоящие семь лет объем индийской экономики составит пять триллионов долларов США. Он также сообщил, что страна обладает потенциалом достигнуть отметки в десять триллионов долларов США к 2035 году.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Суреш Прабху также заявил, что, если производство в Индии будет работать на экспорт, совокупный объем которого составляет 500 миллиардов долларов США, то это повысит конкуренцию и увеличит качество изготавливаемой продукции. Основной целью страны в рамках экономического развития он назвал удвоение объемов экспорта.

В числе других достижений министр торговли и гражданской авиации Индии назвал строительство более 100 аэропортов по всей стране для улучшения внешнего и внутреннего воздушного сообщения. Суммарный объем инвестиций в сферу гражданской авиации составляет 65 миллиардов долларов США.