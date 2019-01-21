Севморпуть потребует вложения 900 млрд рублей — Росморречфлот

Москва, , 11:55 — REGNUM В ближайшие пять лет на развитие проекта «Северный морской путь» (СМП) необходимо более 900 млрд рублей. Об этом свидетельствует новый проект плана-графика реализации федерального проекта, подготовленный Росморречфлотом, пишет 21 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что общая сумма вложений в проект составит в период с 2019 по 2024 год 905,6 млрд, из которых 305 млрд рублей должны быть выделены из федерального бюджета. В ведомстве полагают, что данный уровень вложений позволит реализовать заложенные в майские указы президента РФ Владимира Путина параметры грузоперевозок в 80 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Минприроды РФ отметили, что к 2024 году основная грузовая база СМП будет формироваться за счёт проектов производства сжиженного природного газа (СПГ), а также полезных ископаемых, связанных с освоением Норильского промышленного района, и грузов для обеспечения месторождений.

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