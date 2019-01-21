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Минфин хочет вдвое увеличить ежегодный объём выдачи ипотеки к 2021 году

Экономика

Цель очень амбициозная, отмечает замминистра финансов

Москва, 21 января 2019, 11:50 — REGNUM  В течение 2019−2021 годов Минфин и Центробанк планируют сконцентрировать усилия на увеличении объемов выдачи ипотеки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 января, об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе парламентских слушаний по вопросу развития финрынка РФ в 2019—2021 годах в Госдуме.

«В вопросе развития ипотеки у нас стоят очень амбициозные цели. Мы планируем в рамках нацпроекта довести объем этого рынка до 17 трлн рублей по сравнению с 6,5 трлн рублей сейчас. А ежегодный объем выдачи практически удвоить — с 1,5 млн (долларов) до 2,2 (млн долларов), а в рублях с 3 до 6,2 трлн рублей выдачи ежегодно», — отметил Моисеев.

По его словам, это одна из приоритетных задач, которая сейчас стоит перед Минфином и Центробанком РФ.

«Во-первых, мы сможем таким образом выполнить указ президента, а во-вторых, это приведет наш рынок ипотеки в некое соответствие мировым стандартам по отношению к ВВП», — отметил Моисеев.

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Ипотечное кредитование
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