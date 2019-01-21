Шувалов видит отказ от действующей обязательной пенсии

Москва, , 11:45 — REGNUM Внешэкономбанк (ВЭБ) готов взять на себя внедрение инструментов индивидуального пенсионного капитала. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявил председатель государственной корпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов на парламентских в Госдуме.

«Мы (Внешэкономбанк — прим.), смею так сказать, до настоящего момента являемся самой надёжной управляющей компанией по средствам застрахованных лиц, — и вот эту функцию развития, которая лежит на ВЭБ. РФ мы готовы осуществить с тем, чтобы перезапуститься по средствам лиц, которые будут копить свой индивидуальный пенсионный капитал», — заявил Шувалов.

По его мнению, «всё выглядит так, что скоро не будет обязательного накопительного элемента», а достойную пенсию на старость граждане смогут себе обеспечить благодаря переходу к институту индивидуального пенсионного капитала и общего развития финансового рынка.

«Мы ожидаем такого законодательства, готовы помогать всячески своей площадкой и экспертно поддерживать создание такого инструмента», — отметил он.

В связи с этим ВЭБ готов «подставить плечо» и взять на себя работу по запуску соответствующих преобразований, не мешая работе негосударственных пенсионных фондов.

«Чтобы добиваться большего доверия со стороны застрахованных лиц, мы готовы на определённом этапе показывать себя и вести себя как надёжный партнёр Министерства финансов и Центрального банка, и вот эту функцию государственной управляющей компании, либо наряду с ГУКом (через) создание на общих основаниях негосударственного пенсионного фонда — мы здесь готовы проявлять гибкость и работать так, чтобы, граждане имели уверенность, что деньги не пропадут», — подчеркнул Шувалов.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллина обещает льготы участникам новой системы пенсионных накоплений