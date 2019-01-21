Франция требует от Японии слияния Renault и Nissan

Токио, , 12:21 — REGNUM Правительство Франции потребовало от японского правительства одобрить слияние двух автопроизводителей Renault и Nissan. Поводом для этого послужил арест генерального директора альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», такое предложение выдвинул Эмманюэль Макрон на последних официальных переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в декабре 2018 года — объединить два концерна под руководством новой компании. Макрон также предложил выбрать генерального директора из кадрового состава Renault.

Требование французских властей обусловлено также тем, что оно является крупнейшим акционером Renault с 15% акций.