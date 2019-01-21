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Nissan учредил комитет по совершенствованию корпоративного управления

Экономика

Nissan запустил Специальный комитет по совершенствованию управления

Токио, 21 января 2019, 15:11 — REGNUM  20 января ведущий японский автомобильный концерн Nissan открыл Специальный комитет по совершенствованию корпоративного управления на фоне недавнего коррупционного скандала с экс-гендиректором альянса Nissan-Renault Карлосом Гоном. По информации официальных лиц компании, к работе в комитете будут привлечены профессионалы со стороны.

По сообщению японской информационной газеты «Тюнити Симбун», Специальный комитет создавался с конца декабря 2018 года при Совете директоров. Комитету будет поручено решение кадровых вопросов, оставшихся после отставки Гона, а также выбор его преемника.

Помимо этого с комитетом будут взаимодействовать независимые директора, число которых будет увеличено. Они будут осуществлять мониторинг извне и помогать концерну в будущем избежать случаев мошенничества внутри компании.

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Зарубежная хроника
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