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Toyota и Panasonic совместно разработают аккумуляторы для электромобилей

Экономика

Toyota и Panasonic намерены создать совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей

Токио, 21 января 2019, 13:50 — REGNUM  20 января Toyota и Panasonic объявили о сотрудничестве в разработке и производстве аккумуляторов для электромобилей. Совместное предприятие двух крупнейших машиностроительных корпораций намечено на 2020 год.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», новое предприятие призвано составить конкуренцию китайским и южнокорейским производителям, лидерам рынка. Toyota будет владеть 51% акций новой компании, остальная часть будет принадлежать Panasoniс.

Компания будет производить твердотельные батареи, которые должны составить конкуренцию литий-ионным. Такие батареи менее взрывоопасны и имеют большее время зарядки. Аккумуляторы будут поставляться таким автопроизводителям, как Daihatsu, Mazda, Honda и, соответственно, Toyota.

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Зарубежная хроника
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