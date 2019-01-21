Toyota и Panasonic совместно разработают аккумуляторы для электромобилей

Токио, , 13:50 — REGNUM 20 января Toyota и Panasonic объявили о сотрудничестве в разработке и производстве аккумуляторов для электромобилей. Совместное предприятие двух крупнейших машиностроительных корпораций намечено на 2020 год.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», новое предприятие призвано составить конкуренцию китайским и южнокорейским производителям, лидерам рынка. Toyota будет владеть 51% акций новой компании, остальная часть будет принадлежать Panasoniс.

Компания будет производить твердотельные батареи, которые должны составить конкуренцию литий-ионным. Такие батареи менее взрывоопасны и имеют большее время зарядки. Аккумуляторы будут поставляться таким автопроизводителям, как Daihatsu, Mazda, Honda и, соответственно, Toyota.