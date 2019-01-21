Минфин не ожидает возвращения портфельных инвесторов в РФ

Москва, , 11:31 — REGNUM Средства инвесторов, ушедшие за рубеж, вряд ли вернутся в РФ в ближайшем будущем, поэтому в стране стоит развивать финансовые рынки и обеспечивать их надежность. Об этом заявил в госдуме замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе парламентских слушаний по вопросу развития финрынка в 2019—2021 годах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.

«Я не ожидаю, что в какое-то обозримый срок к нам снова придут в больших количествах хеджфонды и другие портфельные инвесторы, фэмили офисы и прочее, их деньги из других стран — так, как это было в далекие годы», — отметил Моисеев.

По его словам, раньше классическая поездка банковских аналитиков из РФ к клиентам, держащим свои деньги за рубежом, состояла из нескольких десятков встреч в разных странах Европы. Теперь же такие встречи практически сошли на нет.

«Из этих людей, которые раньше встречались (с инвесторами), сейчас практически никто не встречается, осталось очень мало. Поэтому для нас всех вместе является абсолютно императивной задачей обеспечить надежность финансовых рынков», — заявил Моисеев.

По его словам, меры Центробанка по ликвидации недобросовестных игроков и введения режима санации, безусловно, несут положительный эффект, но они не должны быть панацеей.

«Это все же крайний шаг, государство не должно отвечать за работу финансовых рынков и все-таки мы должны это делать тогда, когда другого выбора нет», — уверен Моисеев.