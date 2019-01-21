Китай отчитался об инвестициях в основные средства за 2018 год

Пекин, , 11:28 — REGNUM Инвестиции Китая в основные средства (FAI) выросли на 5,9% в 2018 году, что на 0,5 процентных пунктов быстрее, чем за первые три квартала года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает газета «Жэньминь жибао».

Объём FAI в Китае составил 63,56 трлн юаней ($9,38 трлн) в 2018 году, сообщили в бюро. Частные инвестиции составили почти 62% от общего их числа и продемонстрировали стремительный рост на 8,7%, что значительно больше 6% роста в 2017 году. Еще одним ярким инвестиционным моментом в китайской экономике стали инвестиции в высокие технологии оборудования в производственных секторах, которые держались на уровне 16,1% и 11,1% соответственно.

Вдобавок ко всему, инвестиции в сырьевые отрасли увеличились на 12,9% в 2018 году, что существенно выше роста в 11,8% в 2017 году. Инвестиции в обрабатывающую промышленность увеличились на 6,2%, что почти вдвое выше роста в 3,2% в 2017 году. Инвестиции в третичный сектор экономики или сферу услуг выросли в 2018 году на 5,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в рост ВВП Китая в 2018 году Китай показал худшие темпы роста ВВП за 28 лет или 6,6%. Тем не менее, Китай по-прежнему продолжает оставаться одним из локомотивов экономического развития по темпам роста ВВП в мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай продемонстрировал худшие за 28 лет темпы роста ВВП