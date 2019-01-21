Мусоросортировочный комплекс «МАГ-1» в марте заработает круглосуточно

Нижний Новгород, , 11:24 — REGNUM Самый крупный в России мусоросортировочный комплекс, расположенный на полигоне «МАГ-1» в Нижегородской области, вышел на проектные мощности и с марта перейдет на круглосуточную работу, сообщил журналистам директор «МАГ Груп» Максим Житников.

«Завод был открыт в мае 2018 года и на сегодняшний день вышел на свою проектную мощность — 60 тонн [обработанного мусора] в час, работа по 12 часов. В настоящее время проводится обучение персонала для второй смены. Мы рассчитываем, что 1 марта завод выйдет на круглосуточный режим работы. Мусоросортировка представляет собой непрерывный каскад оптических сепараторов, которые в автоматическом режиме отделяют друг от друга 13 фракций: пластик, картон, бумагу, железо и т. д.», — цитирует слова Максима Житникова ТАСС.

В свою очередь директор по развитию «МАГ Груп» Виктория Бойко заявила, что завод мог выйти на проектную мощность и раньше, однако не все операторы, которые должны были направлять мусор на полигон, делали это, что нарушало территориальную схему обращения с отходами и приводило к их недостатку. Ситуация изменилась с 1 января после начала работы в Нижегородской области единого регионального оператора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переход на новую систему обращения с ТКО в России начался 1 января. Контроль над рынком обращения с отходами переходит от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу. Цель реформы — снижение экологической нагрузки и максимальное возвращение отходов во вторничный оборот. Губернатор Нижегородской области говорил о том, что переход на новую систему работы с ТКО в Нижегородской области прошел без значимых проблем.

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