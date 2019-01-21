За две недели в экономику России вложили $210 млн — СМИ

Москва, , 11:20 — REGNUM С начала года зарубежные инвесторы вложили в российские фонды уже более $210 млн. Об этом со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) пишет 21 января «Коммерсантъ».

По мнению экспертов издания, повышение интереса к российским активам и рост инвестиций на сегодняшний день активно стимулируют растущие цены на нефть, торговые переговоры между США и Китаем, а также мягкая риторика американского финансового регулятора CFTC.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил, что рост российско-китайского сотрудничества привёл к определённому дисбалансу в торговых отношениях двух стран, исправить который поможет привлечение китайских инвестиций в Россию.

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