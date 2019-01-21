Экспорт полупроводников из Южной Кореи продолжает сокращаться — СМИ

Сеул, , 11:32 — REGNUM Экспорт полупроводников из Южной Кореи продолжает сокращаться, сообщает SBS News.

По данным, предоставленным Таможенной службой Республики Корея 21 января, с 1 по 20 января 2019 года экспорт полупроводников составил $25,7 млрд, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Среднедневной объем экспорта также сократился на 8,7% и составил $1,77 млрд. Предполагается, что экспорт продолжит падать до конца месяца.

Кроме того, экспорт нефтепродуктов также сократился. Однако экспорта автомобилей, беспроводных устройств и авто запчастей, наоборот, увеличился на 29%, 8,1% и 0,2% соответственно.

По регионам экспорт в США (16,9%), Европейский союз (4%) и Сингапур (2,7%) увеличился, однако в Китай (-22,5%), Вьетнам (-15,1%) и Японию сократился (-9%).

Полупроводники — материалы, по удельной проводимости занимающие промежуточное место между проводниками и диэлектриками, и отличающиеся от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения. Основным свойством полупроводников является увеличение электрической проводимости с ростом температуры.