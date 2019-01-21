В Ленобласти ищут место под новый порт для перевалки удобрений

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:18 — REGNUM Под строительство нового порта для перевалки химических удобрений в Ленобласти будут рассмотрены две площадки в устье реки Луги, а также в портах Приморск, Высоцк и Выборг. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По итогам совещания с заместителем министра транспорта РФ Юрием Цветковым и представителями компаний АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» глава Ленобласти Александр Дрозденко распорядился создать рабочую группу для изучения пяти предложенных площадок.

«Наши специалисты и представители компаний сделают комплексный анализ всех площадок с точки зрения глубин, сопутствующей инфраструктуры, транспортной доступности и юридических вопросов. Мы надеемся, что через три-четыре месяца инвесторы сделают свой выбор», — сказал Александр Дрозденко.

Пока что некоторая часть минудобрений по-прежнему переваливается в портах Прибалтики. Так, латвийские «дочки» «Уралкалия» и «Уралхима» стали лидерами по обороту в Латвии по итогам 2017 года, подсчитали газета Dienas Bizness и фирма Lursoft.

Объем перевалки удобрений в российских портах балтийского моря в 2018 году составил 11,44 млн тонн, что на 2,6% меньше, чем в 2017 году.

Напомним, До 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. Россия и в дальнейшем планирует перевести российские грузы с зарубежных портов на собственные.