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В 2018 году Нацбанк Казахстана оштрафовал страховые компании на $5 млн

Экономика

Страховые компании несвоевременно уведомляли клиентов о недостающих документах

Астана, 21 января 2019, 11:17 — REGNUM  В 2018 году Национальный банк Казахстана взыскал со страховых организаций штрафы на общую сумму 1,997 млрд тенге ($5,27 млн), сообщает 21 января агентство «КазТАГ».

За год финансовый регулятор применил в отношении страховых компаний 24 санкции и ограничительные меры воздействия.

В Нацбанке уточнили, что страховые компании несвоевременно уведомляли клиентов о недостающих документах для выполнения страховой выплаты. Кроме того, компании не соблюдали порядок определения размера вреда, а также совершали другие нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четвертого квартала 2018 года Национальный банк Казахстана применил 71 санкцию и ограничительную меру в отношении банков второго уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Казахстана применил 71 санкцию против банков

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