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Набиуллина обещает льготы участникам новой системы пенсионных накоплений

Экономика

Глава ЦБ рассказала, как вдохнуть новую жизнь в пенсионную систему

Москва, 21 января 2019, 11:00 — REGNUM  Внедрение индивидуального пенсионного капитала поможет укрепить систему пенсионных накоплений России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме на парламентских слушаниях «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов».

«Для экономики пенсионные накопления — важнейший источник длинных денег. Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала, который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», — заявила Нибуиллина.

Источник пенсионных выплат будет формироваться за счёт добровольных отчислений гражданина с предоставлением ему налоговых льгот, а также средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, тоже получая льготы в соответствии с действующим законодательством, отметила она.

«Система индивидуального пенсионного капитала понятна, проста — это устойчивая и надёжная для граждан бизнес-модель», — подчеркнула она.

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Пенсионная реформа
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