Вьетнамская рабочая сила самая дорогая в Юго-Восточной Азии

Ханой, , 14:02 — REGNUM В новом докладе Всемирного банка, посвященном конкурентоспособности предприятий, отмечается, что Вьетнам обладает самой дорогой рабочей силой в Юго-Восточной Азии среди стран с близким уровнем развития, сообщает издание VNExpress.

Стоимость рабочей силы в докладе рассчитывалась как соотношение всех выплат работникам на общее количество рабочей силы в стране. Так, стоимость рабочей силы во Вьетнаме составила $2739 на человека, что в два раза больше, чем аналогичные показатели для Лаоса, Мьянмы и Малайзии, и на 30−40% больше, чем в Камбодже, Таиланде и на Филиппинах.

В докладе сообщается, что высокая цена рабочей силы во Вьетнаме не является помехой конкурентоспособности ввиду более высокой продуктивности. Так, в среднем один вьетнамский рабочий производит в год продукции стоимостью $10 500, что превосходит аналогичные показатели в регионе, в том числе Малайзии ($10 000) и Камбоджи ($5000).

В докладе также отмечается, что наиболее продуктивными во Вьетнаме являются компании с зарубежным участием. Это объясняется, в первую очередь, упрощенным доступом к новым технологиям.