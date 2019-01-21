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Инвестиции во вьетнамские стартапы выросли в три раза

Экономика

Их объем в 2018 году составил $889 млн

Ханой, 21 января 2019, 13:38 — REGNUM  Вьетнамско-тайский стартап-акселератор Topica Founder Institute, работающий под управлением ханойской компании Topica выпустил доклад о вложениях во вьетнамские стартапы в 2018 г. По данным компании, за 2018 г. состоялось 92 сделки на сумму $889 млн.

Более $500 млн инвестиций во вьетнамские стартапы сделали вьетнамские компании. Это свидетельствует об интересе вьетнамских компаний к отечественным стартапам и наличии свободного капитала для инвестирования, сообщает издание VNExpress.

При этом, на десять самых крупных сделок пришлось $734 млн. Наиболее популярными направлениями для вложения средств стали финансовые технологии, электронная коммерция, туристические технологии, логистика, и образовательные технологии. Так, с финтех-стартапами было заключено восемь сделок на сумму $117 млн. Следом идет электронная коммерция, где состоялось пять сделок на сумму $104 млн.

В 2017 г., согласно докладу Topica Founder Institute, также состоялось 92 сделки по инвестированию в стартапы, но их сумма была в три раза меньше — $291 млн.

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Зарубежная хроника
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