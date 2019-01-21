Ситуация на пороховых заводах Прикамья: сокращения штата при росте заказа

Пермь, , 10:57 — REGNUM Два пороховых завода, расположенных в Пермском крае, имеют стабильно растущий государственный оборонный заказ, который за период 2013—2018 годах вырос почти в 2,5 раза. На 2019 год предприятия также обеспечены стабильными заказами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минпромторга региона.

Тем не менее на заводах при такой стабильной экономической ситуации происходят сокращения штата. Напомним, ранее СМИ говорили о грядущем массовом сокращении сотрудников на пермском пороховом заводе. В январе под сокращении попадало примерно 50 человек, с 1 апреля — еще 147. Такие меры связывали с неполной загруженностью предприятия.

В своём комментарии краевой минпромторг подчеркнул, что на данный момент на заводах трудятся более 5,4 тыс. человек. Как любое промышленное предприятие пороховые заводы ведут активную политику, направленную на повышение производительности труда, снижение издержек производства продукции, в том числе проводятся организационно-штатные мероприятия, направленные на рост эффективности производства. Незначительные сокращения сотрудников происходят ежегодно, при этом специалисты, попадающие под высвобождение, имеют квалификации, востребованные на рынке.

Добавим, на территории Пермского края работает два пороховых завода — один в Перми и второй в Соликамске.

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