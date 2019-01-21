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IKEA планирует выйти на вьетнамский рынок

Экономика

Компания планирует инвестировать $450 млн в развитие сети магазинов и складов в стране

IKEA планирует выйти на вьетнамский рынок
Sam Greenhalgh
IKEA

Ханой, 21 января 2019, 14:29 — REGNUM  Компания IKEA планирует выйти на вьетнамский рынок. Издание VNExpress сообщает, что мебельный гигант собирается вложить $450 млн в развитие сети магазинов и складов в стране.

Вьетнамский рынок мебели отличается своей емкостью, объем торговли на внутреннем рынке составляет $2,5 млрд. При этом, как сообщает Торгово-промышленная палата Вьетнама, 80% мебели и предметов интерьера импортируется из Европы.

Компания IKEA представлена в 49 странах, среди которых Сингапур, Малайзия и Таиланд. Вьетнама станет четвертой страной в Юго-Восточной Азии, где откроются магазины IKEA.

IKEA прокладывает себе дорогу во Вьетнам с 2015 г. Именно тогда руководство компании заявило о своих планах в течение пяти лет завоевать часть вьетнамского рынка рынок.

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Зарубежная хроника
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