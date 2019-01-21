Парки вместо мусорных свалок разобьют в Ингушетии

Магас, , 10:26 — REGNUM Власти Ингушетии взялись за решение «мусорного» вопроса. В 2019 году в регионе запланирован ряд мероприятий для ликвидации мусорных свалок, в том числе ликвидация двух крупнейших из них — в Назрани и Сунже, а также строительство мусоросортивочного комплекса и двух линий по переработке твердых коммунальных отходов, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе главы республики.

Так, крупные свалки в Назрани и Сунже копились в течение 30 лет. Из федеральной казны на их ликвидацию выделят 365 млн рублей. При этом мусор с них, который периодически поджигали, будет перевезен на полигон, а сами территории подвергнут реабилитации, сообщил министр экологии и природных ресурсов Магомед Бабхоев. По его словам, после проведенных работ на месте свалки в Назрани будет разбит парк, а территория в Сунже будет использоваться в сельскохозяйственных целях.

Еще две крупные свалки — в Малгобеке и Карабулаке — будут ликвидированы до конца 2020 года. На это направят из федерального бюджета 329 млн рублей. Решение мусорного вопроса в Ингушетии будет вестись в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология». Согласно нему в 2019 году в республике будут построены также мусоросортивочный комплекс и две линии по переработке твердых коммунальных отходов стоимостью 98 млн рублей.

Напомним, в Сунженском районе Ингушетии в 2017 году был построен первый комплекс по сортировке и переработке твердых бытовых отходов. В период с 2015 по 2016 год были ликвидированы около 120 крупных и мелких свалок. Все оставшиеся 19 свалок законсервированы.