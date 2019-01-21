Губернатор Левинталь видит великое будущее ЕАО: Это просто чудо-регион

Биробиджан, , 10:37 — REGNUM Губернатор Еврейской АО, где вот-вот энергетики отключат от электроснабжения школы и больницы, Александр Левинталь считает, что о возвращении области в состав Хабаровского края, как это было до 90-х годов прошлого века, могут рассуждать только «воспаленные умы». Левинталь предрекает региону великое процветание и предлагает подождать … до 2030 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Если о возвращении в состав Хабаровского края раньше говорили только эксперты и жители в социальных сетях, то сегодня об этом пишут уже региональные СМИ области. Журналисты беднейшего региона прямо утверждают, что губернатор Александр Левинталь тянет регион на дно.

«Левинталь тянет ЕАО на дно. Не пора ли сменить губернатора и присоединиться к Хабаровскому краю под руководством Фургала?» — под таким заголовком вышла статья в региональном «Время Биробиджана».

"Люди устали от руководства, неспособного вывести регион из кризиса, от «экономического бума», от сказок и обещаний в духе «скоро мы будем жить лучше». Время идёт, а область так и продолжает барахтаться в кризисном болоте. Кто знает, может, объединение с Хабаровским краем действительно сыграет на руку ЕАО?» — пишет издание.

Однако сам Александр Левинталь вовсе не считает, что ЕАО как самостоятельный субъект нежизнеспособна. Напротив, он видит великое экономическое будущее области, процветание, он даже видит уже сейчас, что в области всё повсеместно улучшается, что создаются новые рабочие места.

«О присоединении ЕАО к Хабаровскому краю говорят только некоторые воспаленные умы. На серьёзном уровне этот вопрос вообще не обсуждается. Ходят слухи, чтобы Облучье отдать Амурской области, Николаевку — Хабаровску. Но это всё — глупые мысли, которые не имеют под собой ни экономического, ни политического обоснования. Мы над этим вообще не работаем. Упор делаем лишь на то, чтобы улучшить самодостаточность региона. У нас своя стратегия, проекты, которые будут реализованы до 2030 года. И без всяких объединений. Естественный процесс — во всех бедах обвиняют главу региона, на него всё выливается. Наша задача сейчас, первое — понимать план действий относительно самодостаточности, второе — убедить правительство РФ в том, что область нуждается в особой господдержке», — заявил Александр Левинталь хабаровскому ИА «ДВ-Новости».

По словам губернатора Левинталя, ЕАО — просто чудо-регион. Он не видит причин для объединения, он не видит причин для паники и уныния. В ЕАО губернатора Левинталя — всё хорошо. Нужно просто ещё чуть-чуть потерпеть.

Большие проблемы с прохождением в ЕАО отопительного сезона. Главная «печка» Биробиджана — Биробиджанская ТЭЦ очень стара и в минус 25 просто перестаёт работать. Нужен серьёзный ремонт, но денег у ЕАО на него нет.

Наступившая зима принесла всё те же проблемы, что и прошлая, — рвутся трубопроводы, недавно прорвало один на улице Горького в столице области. Десятки домов и учреждений, включая детскую больницу, остались в мороз без тепла.

«Все нормально с Биробиджанской ТЭЦ. Вот отработала декабрь, все праздники, январь. Тот ремонт, который был проведён, помог избежать проблем. Имеются резервные котлы, если, не дай бог, что случится. Это не филантропство, мы финансируем данные вещи. Сегодня ТЭЦ работает стабильно», — говорит Левинталь.

А энергетики говорят совершенно обратное.

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Напомним, АО ДГК обратилось в прокуратуру ЕАО с официальным заявлением, в котором указало, что бюджетные учреждения области накопили более 12 млн рублей долгов за тепло. Энергетики предупредили о возможных отключениях школ, больниц, соцучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО — беднейший регион ДФО, один из беднейших в РФ, хуже дела обстоят только в Туве. Каждый четвёртый житель официально находится за чертой бедности. Из ЕАО уезжают люди. В последнее время отток несколько замедлился, что позволяет губернатору Левинталю утверждать, что в регионе стабилизируется экономическая ситуация. Однако сами жители ЕАО в социальных сетях утверждают, что причина в другом — все, кто мог, уже уехали. Остальные просто бедны, и им не на что либо некуда ехать.

Ровно год назад, в январе 2018 года, Александр Левинталь заявил о том, что в регионе начался экономический бум. Но год спустя область настолько обнищала, что не в состоянии оплатить даже коммунальные услуги.

Многочисленные эксперты настаивают на том, чтобы вернуть ЕАО в состав Хабаровского края, поскольку нельзя больше так мучить население — коммунальные сети в области изношены до 80%, люди мерзнут в домах, не хватает автобусов, в начале зимы на остановках, из-за оптимизации движения автотранспорта, которую «отчебучила» мэрия Биробиджана, чуть не замерзли дети, общественники и родители развозили их на такси и пикетировали мэрию.

Теперь Левинталь предлагает подождать до 2030 года. А население в социальных сетях пишет:

«Мы не доживем».