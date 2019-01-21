3 млрд долгов ЯТЭК Сбербанку выкупила компания «А-Проперти»

Якутск, , 10:17 — REGNUM Судебное разбирательство по долгам «Якутской топливно-энергетической компании» Сбербанку отложено в связи с тем, что по этому делу произведена замена истца. Долги с ЯТЭК намерена получить компания ООО «А-Проперти», речь идёт о 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных из картотеки суда. Заявление о правопреемстве поступило в арбитражный суд Якутии 29 декабря.

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«Судом заявления о процессуальном правопреемстве рассмотрены, произведена замена истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску — ПАО «Сбербанк России» его правопреемником — ООО «А-Проперти». Представитель публичного акционерного общества «Якутская топливно-энергетическая компания» заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства в целях проведения переговоров с правопреемником — ООО «А-Проперти», — сообщается в документах из картотеки инстанции.

Теперь эта компания будет взыскивать долги ЯТЭК по пяти кредитным линиям на общую сумму более 3 млрд рублей. «А-Проперти» фактически принадлежит Альберту Авдоляну — одному из основателей телекоммуникационной компании Yota, которая сейчас является партнёром корпорации «Ростех».

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Как напоминает РБК, ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал изданию о намерениях руководства «Ростеха» установить контроль над ЯТЭК. Говорилось о том, что это будет сделано путём привлечения компании, связанной с госкорпорацией деловыми отношениями.

Долги ЯТЭК по иску с требованием признать компанию банкротом, которое подал ООО «Кинг-95» (речь о 7,8 млн рублей), также переданы другой компании — National Development Corp. LLP. Заявление о переуступке поступило от истца также 29 декабря, суд его удовлетворил.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению ООО «Кинг-95» в отношении ЯТЭК введена процедура наблюдения сроком на четыре месяца. Компания требует взыскать с ЯТЭК 7,8 млн рублей, из которых 6,2 млн рублей — долг, а 1,6 млн — штрафные санкции. Иск ООО «Кинг-95» с требованием признать «Якутскую топливно-энергетической компанию» банкротом признан обоснованным.

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Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы — совладельцы группы компаний «Сумма», в которую входит ЯТЭК, — были задержаны 31 марта 2018 года по делу о крупном хищении бюджетных средств. Им инкриминируют создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупную растрату. Ущерб бюджету от их действий оценён в 2,5 млрд рублей. 1 апреля братья были помещены под арест, в этот же день в офисе ЯТЭК в Якутске прошли обыски.