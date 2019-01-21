Чувашский завод холодильников признали банкротом

Чебоксары, , 10:04 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии удовлетворил заявление о признании банкротом ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» («АЗНХ»), учредителем которого выступило минимущество республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Ранее кредиторы приняли решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении конкурсного производства.

Арбитражный суд Чувашии вынес решение о следующем этапе процедуры банкротства в отношении «АЗНХ». Он признал предприятие несостоятельным (банкротом) и вынес решение об открытии конкурсного производства на шесть месяцев — до 16 июля 2019 года. Временный управляющий Александр Фадеев назначен конкурсным управляющим. Согласно решению суда, прекращены полномочия генерального директора Андрея Макрушина. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наблюдение в отношении алатырского завода было введено 26 июля 2016. В документе суда от 19 июля 2018 года сообщалось, что в ходе процедуры наблюдения судом рассмотрены и включены в реестр требований кредиторов завода требования 14 кредиторов в размере 26 288 401 рублей 66 копеек (без учета требований, не учитывающихся для целей определения числа голосов на собрании кредиторов).

В конце декабря 2018 года кредиторы решили обратиться в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о признании должника банкротом и введении конкурсного производства. Напомним, в числе кредиторов, на которых приходится более 92% задолженности предприятия — ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», УФНС по Чувашии, АО «Завод «Электроприбор», ООО «Трансметалл-НН», ООО «Свияжская строительная компания», ООО «ЧП «Скорпион-ММ», ИП Казаков О.Н.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие было зарегистрировано в 2002 году, среди учредителей указано министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии с номинальной стоимостью доли в размере 60 686 рублей.

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