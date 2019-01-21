Кроссовер Renault RBC появится в продаже летом этого года

Нью-Дели, , 10:02 — REGNUM Обновленный вариант внедорожника Renault RBC на базе Datsun Cross появится в продаже в конце лета этого года. Производитель постарается максимально удешевить автомобиль для индийского рынка, сообщает издание «Новые автомобили».

Отмечается, что машина сохранит габариты и пропорции донора: длина модели составит 3 995 мм, ширина — 1 670 мм и высота — 1 560 мм, колёсная база — 2 450 мм. Дорожный просвет — 205 мм. Renault RBC получит такой же защитный обвес, как на Datsun Cross — из неокрашенного пластика с расширителями колёсных арок.

Кроссовер будет оснащён 1,2-литровым 78-сильным двигателем и 5-ступенчатой механического коробкой передач, либо вариатором CVT.

Предполагается, что серийная версия будет представлена весной этого года. Её цена в базовой комплектации в Индии составит 450 000 рупий (примерно 420 000 рублей).

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