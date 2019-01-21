Роспотребнадзор проверит качество молочной продукции

Москва, , 09:56 — REGNUM Во всех регионах России с 21 января стартует всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности, сообщили в Роспотребнадзор.

Специалисты проконсультируют вех желающих по вопросам по вопросам нормативных требований к молочным продуктам. Дадут рекомендации, как правильно выбрать качественную «молочку» и, что делать, если обнаружен фальсфикат.

Работа всероссийской горячей линии по вопросам качества и безопасности молочной продукции продлится до 4 февраля 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, на российском рынке молочных продуктов доля фальсификата составляет 8−12%. От 20% до 62% брендов молочной продукции в розничных торговых сетях не соответствуют установленным показателям качества.

Подробнее: Минсельхоз РФ: от 8 до 12% российских молочных продуктов — фальсификат