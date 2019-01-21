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Коммунальное предприятие Кызыл-Орды оштрафовали на $10 тыс

Экономика

11 января суд отклонил апелляцию коммунального предприятия

Кызылорда, Казахстан, 21 января 2019, 09:55 — REGNUM  Специализированный административный суд Кызыл-Орды оштрафовал на 3,8 млн тенге ($10 тыс.) государственное коммунальное предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр», сообщает 21 января агентство «КазТАГ».

Суд установил, что коммунальное предприятие не соблюдало ограничения, установленных законодательством в области естественных монополий.

11 января 2019 года Кызыл-Ординской областной суд отклонил апелляцию коммунального предприятия на решение административного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года министерство энергетики Казахстана утвердило предельные тарифы на электроэнергию для энергопроизводящих организаций Казахстана.

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Борьба с монополизацией в экономике
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