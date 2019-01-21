Строительство участка ВСМ «Москва — Казань» признано целесообразным

Москва, , 09:42 — REGNUM Российское правительство считает целесообразным строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань», который соединит столицу России с Нижним Новгородом. Об этом пишет 21 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что проект был одобрен в ходе совещания 17 января у вице-премьера Максима Акимова. По данным издания, в ходе заседания было отмечено, что выход проекта на плановую безубыточность ожидается спустя три года после начала эксплуатации. Кроме того, по данным РЖД, магистраль будет обеспечивать до 40% всех перевозок пассажиров между Москвой и Нижним Новгородом.

Сообщается, что с учетом всех остановок по новой линии пассажирские составы будут следовать 2 часа 31 минуту. На сегодняшний день время в пути поезда из Москвы в Нижний Новгород — от 3,5 часов до 7 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов. Заявил, что строительство ВСМ «Москва — Казань» является экономически нецелесообразным. Министр подчеркнул, что скептически относится к данному проекту.

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