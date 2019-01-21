В Чувашии за год налоговые сборы выросли на 13,5% — до 49,5 млрд рублей

Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В 2018 году в Чувашии мобилизовано более 49,4 млрд рублей платежей, администрируемых налоговыми органами. Налоговые поступления выросли в бюджеты всех уровней, более всего — в федеральный бюджет, на 16,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФНС по республике.

За 2018 год в бюджеты всех уровней собрано 49 437,7 млн рублей налоговых. Это на 13,5% больше, чем было по итогам 2017 года. Из них наибольшую долю составили налог на добавленную стоимость (30,2% от общих налоговых поступлений) и налог на доходы физических лиц (27%). Поступления также обеспечены налогом на прибыль (на 20,6%), налогами на имущество (на 9,6%), акцизами (на 5,6%), остальными налогами и сборами (на 7%).

В структуре поступлений в федеральный бюджет собрано 16 959,9 млн рублей, или 116,2% к 2017 году. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость (на 88,1%) и налогом на прибыль (на 6%).

В консолидированный бюджет Чувашии поступило 32 477,8 млн рублей, или 112,1% к 2017 году. Основную долю поступлений составляют налог на доходы физических лиц (41,1%), налог на прибыль (28,2%), налоги на имущество (14,6%) и акцизы (6,3%). Из них в республиканский бюджет Чувашии направлено 26 703,9 млн рублей, или 113,9% к 2017 году.

За год доходы местных бюджетов выросли на 4,6% и достигли 5773,9 млн рублей. Поступление доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование в РФ составило 25 461 млн рублей, или 104,6% к 2017 году.