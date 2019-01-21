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В 2018 году доход фонда «Самрук-Казына» в Казахстане вырос на 31%

Экономика

Объем чистого дохода составил $2,16 млрд

Астана, 21 января 2019, 09:34 — REGNUM  По итогам 2018 года доход казахстанского фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» от основной деятельности составил 8,3 трлн тенге ($21,9 млрд), что на 31% больше, чем в 2017 году. Об этом заявил председатель правления фонда Ахметжан Есимов, сообщает 21 января издание Tengrinews.kz.

По его словам, объем чистого дохода составил 820 млрд тенге ($2,16 млрд), что на 37% больше, чем годом ранее. Есимов добавил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил программу развития фонда «Самрук-Казына» до 2028 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года комитет по стратегии при совете директоров фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» возглавил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов.

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Экономика Казахстана
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