Ввод жилья в Новгородской области в 2018 году вырос на 14,2%

Великий Новгород, , 09:22 — REGNUM В Новгородской области в 2018 году введено в действие 1342 дома на 3578 квартир общей площадью 264,4 тыс. кв. метров, из которых 151,7 тыс. кв. метров — это индивидуальные дома. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, всего в 2018 году в регионе жители построили 1322 новых частных дома.

По сравнению с 2017 годом строительство жилья в целом по области увеличилось на 14,2%, индивидуальные застройщики ввели в действие на 23,2% больше жилья, чем год назад.

Больше всего нового жилья — почти 40% от общей площади — построено в Великом Новгороде: 105,4 тыс. кв. метров, что на 0,8%выше уровня 2017 года.

Значительно выросли объёмы жилищного строительства в Батецком районе — в 3,3 раза, в Любытинском — в 3,2 раза, Крестецком — в 2,1 раза и Поддорском (в 2 раза) районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Новгородской области было построено 231,6 тыс. кв. метров жилья.

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