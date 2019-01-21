Итоги строительства в Оренбуржье: перевыполнение плана и спад в Оренбурге

Оренбург, , 09:18 — REGNUM В Оренбургской области в 2018 году строители активизировались. Годовой план перевыполнен на 2,1%. В эксплуатацию ввели 911 тыс. квадратных метров жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Стоит отметить, что в 2017 году рынок строительства жилья в регионе не был столь оживлённым. Строители недотянули до плана 7,6%, введя в строй 892,5 тыс. квадратных метров.

Добавим, что в регионе наметилась тенденция увеличения объемов индивидуального строительства. Если в 2017 году построено 401,6 тыс. квадратных метров (45% от общего объёма), то в 2018 году — 469,4 тыс. квадратных метров (51,5% от общего объёма). Увеличилось число новостроек в сельской местности — 335,2 тыс. квадратных метров, что составило 113% к показателю 2017 года.

В Оренбурге отмечен спад строительства. В 2018 году построено 418,8 тыс. квадратных метров жилья, тогда как в 2017 году — 465,6 тыс. квадратных метров.