На МКАД реконструируют девять транспортных развязок

Москва, , 09:14 — REGNUM В Москве планируется реконструировать девять транспортных развязок на пересечении МКАД и вылетных магистралей, сообщили в Стройкомплексе.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительные работы на трех развязках уже идут. Готовятся проекты реконструкции еще шести развязок.

«Реконструкция развязок позволит значительно разгрузить МКАД и улучшить транспортную ситуацию», — отметил заммэра.

В ближайшие годы в развитие МКАД будет вложено 90 млрд рублей. Стоимость всего проекта реконструкции трассы составит до 190 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на МКАД в Москве уже реконструировано 14 крупных транспортных развязок. Завершение строительства Юго-Восточной хорды в Москве намечено на 2025 год.

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