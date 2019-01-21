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Нацуниверситету обороны Казахстана выделили $3,5 млн на реализацию проектов

Экономика

Казахстан планирует разработать собственный разведывательный беспилотный летательный аппарат

Астана, 21 января 2019, 09:18 — REGNUM  Национальный университет обороны Казахстана имени Назарбаева получит 1,339 млрд тенге ($3,53 млн) на реализацию 16 научных проектов и научно-технических программ, сообщили 21 января в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Средства университету будут выделены по итогу конкурса на грантовое программно-целевое финансирование на 2018−2020 годы. Ранее оборонное ведомство республики совместно с заинтересованными государственными органами провело работу по открытию научного направления «Национальная безопасность и оборона» и соответствующего научного совета.

В министерстве пояснили, что национальный университет обороны планирует разработать собственный разведывательный беспилотный летательный аппарат, создать специальную геоинформационную платформу и выполнить другие актуальные для обороны исследования.

Напомним, в 2017 году комитет науки министерства обороны Казахстана запустил конкурс на грантовое финансирование на 2018−2020 годы в рамках проекта «Национальная безопасность и оборона».

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