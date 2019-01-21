Великобритания намерена развивать сотрудничество с Африкой

Лондон, , 08:52 — REGNUM Великобритания рассматривает африканские компании как важных торговых партнеров, сообщает CNN Africa.

В докладе лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) по компаниям из стран Африки «Companies to Inspire Africa 2019» были названы 360 успешных компаний из 32 стран, работающих в различных сферах, от операторов дронов из Руанды до строительной фирмы из Египта. Больше всего было представлено компаний в сфере услуг — 79 из 20 стран, сельскохозяйственных компаний было номинировано 53, а в растущем секторе возобновляемой энергии была представлена 21 компания.

Министр международного развития Великобритании Пенни Мордонт заявила, что «Великобритания предана сотрудничеству с Африкой. Соединив африканские амбиции и британские знания, мы сможем открыть поток инвестиций и создать больше рабочих мест для Африки и Великобритании».

Мордонт рассказала, что Великобритания выделила 2,57 млн долларов США на развитие микрофинансовой организации MFS Africa, а также обратила особое внимание на сотрудничество Банка Англии с центробанками Ганы, ЮАР и Сьерра-Леоне.

Глава LSEG по развивающимся рынкам Ибукун Адебайо отметил беспрецедентный интерес Великобритании к бизнесу со странами Африки.