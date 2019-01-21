Итальянский авторынок за год потерял более 3%

Рим, , 08:35 — REGNUM В минувшем году сокращение объёма продаж автомобилей в Италии составило 3,1%. Всего за год было продано 1,9 млн машин, передает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Из сообщения следует, что отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех лет последовательного восстановления спроса.

Лидерство в сфере продаж удерживает Fiat, который в 2018 году реализовал 323 342 машины (снижение составило 19,7%), на втором месте — Volkswagen с 162 775 машинами (рост 12,4%). Тройку замыкает Ford с 129 563 автомобилями (-3,4%).

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