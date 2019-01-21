Регионам РФ хотят разрешить вести расчёты в криптовалюте

Москва, , 08:31 — REGNUM Бизнесмены некоторых регионов России могут получить право использовать криптоинструменты в финансовых операциях. Соответствующий законопроект разработало Минэкономразвития РФ.

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Как уточнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), документ обсуждается на нескольких площадках, однако пока конкретных пилотных регионов и компаний не называется, пишут «Известия». Отмечается, что принять участие в проекте сможет любой предприниматель, который работает со «сквозными» информационными технологиями, в числе которых нейротехнологии, технологии сферы искусственного интеллекта.

По словам Аксакова, пилотный проект позволит протестировать применение криптоинструментов, а также разработать необходимые для этого законы.

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По мнению экспертов, использование криптовалют в условиях санкций, даст стране большие возможности, в том числе по привлечению капитала. Речь идёт об использовании криптовалют и токенов, обеспеченных активами.

О заинтересованности этой инициативой уже сообщили в Калининградской области и Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, который урегулирует правила обращения в РФ различных криптоинструментов, в частности, криптовалют, а также прописывает правила майнинга в стране, Госдума РФ во втором чтении планируется рассмотреть уже в весеннюю сессию 2019 года.

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