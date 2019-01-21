В мэрии Таганрога объяснили выплату 47,5 рубля многодетной семье

Таганрог, Ростовская область, , 08:29 — REGNUM В администрации Таганрога объяснили факт выдачи многодетной матери единовременного пособия в размере 47,5 рубля. Об этом пишет портал rostof.ru.

В мэрии сообщили, что данная сумма выплаты рассчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и представляет собой разницу прожиточным минимумом в расчете на каждого члена семьи и ее совокупным доходом.

Отмечается, что доход семьи — 38 тыс. рублей в месяц, он складывается из заработной платы матери и алиментов.

Напомним, о том, что в Таганроге многодетной малоимущей семье назначено единовременное пособие в размере 47,5 рубля сообщил юрист Юрий Заблоцкий. С горькой иронией он написал в своем Instagram, то такие выплаты есть не что иное, как «федеральная программа по профилактике ожирения».

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