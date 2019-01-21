Бюджетникам Забайкалья на 5,6% увеличивают зарплату

Чита, , 08:24 — REGNUM В январе 2019 года бюджетники Забайкалья наконец-то получат увеличенную, согласно «майским» указам президента, заработную плату. В официальной информации краевого правительства сказано, что её повышение коснется более 28 тысяч человек и составит в среднем 5,6%.

«Повысятся выплаты бюджетников в образовании, здравоохранении, культуре, физической культуре и спорте, социальном обеспечении», — пояснили забайкальские чиновники.

По словам врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова, на эти цели изыскано 1,1 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в России увеличен до 85% от прожиточного минимума, а 1 мая должен сравняться с ним. Но при губернаторе Наталье Ждановой минфин Забайкалья не раз заявил, что у региона нет 2,8 миллиарда рублей на повышение МРОТ.

По словам депутата государственной думы Юрия Волкова, многие забайкальские бюджетники увеличения зарплат не увидят потому что бюджетные учреждения выводят низкооплачиваемые категории технических работников за штат, на почасовую оплату.

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